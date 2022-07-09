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Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Emrah Yaşar   | 09.07.2022
Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Alpu ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle Büğdüz Mahallesi'nde bir evde su basması sonucu maddi hasar meydana gelirken, Ağaçhisar Mahallesi'nde ise kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Mihalıççık-Alpu karayolunda ise yoğun yağış nedeniyle çamur birikintileri oluşurken, Bozan Mahallesi'nde ise tek katlı bir barakanın çatısının uçması sonucu hasar meydana geldiği öğrenildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 10 Temmuz Pazar günü ilk saatlerden itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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