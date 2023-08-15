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Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Emrah Yaşar, Yavuz Emrah Sever  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskisehir

Taştepe mevkisinde karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Bu arada, yangına müdahale için Bilecik, Sakarya, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan destek istendiği bildirildi.

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