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Eskişehir'de "F-4E Phantom" uçaklarından yer hedeflerine taarruz eğitimi uçuşu

"F-4E Phantom" uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında "yer hedeflerine taarruz eğitimi" uçuşu havadan fotoğraflandı.

Ali Atmaca  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Eskişehir'de "F-4E Phantom" uçaklarından yer hedeflerine taarruz eğitimi uçuşu Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

Eskişehir

Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş 3 uçak, buradaki jet üssünden havalandı.

Üçlü kol uçuşu yapan "F-4E Phantom" uçakları, pozisyon alarak havada yer hedeflerine taarruza ilişkin eğitim faaliyeti icra etti.

Yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından uçaklar üsse döndü.

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