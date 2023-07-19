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Eskişehir'de 30 dönüm arpa ekili alan yandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 30 dönüm arpa ekili alan zarar gördü.

Emrah Yaşar  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Eskişehir'de 30 dönüm arpa ekili alan yandı

Eskişehir

Alınan bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde hasadı beklenen arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızıyla tarlaya yayıldı.

İhbar üzerine belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kırka Mahallesi'nde konuşlu orman ilk müdahale aracı yangına müdahale etti.

Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in koordinesinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 30 dönüm ekinin zarar gördüğü tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

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