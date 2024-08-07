Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul
Esenyurt'ta, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Esenkent Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Şoför, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, otobüste hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.