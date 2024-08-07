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Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

Fatih Çağlar Demirbaş  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

İstanbul

Esenyurt'ta, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Esenkent Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şoför, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, otobüste hasar oluştu.

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