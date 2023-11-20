Dolar
28.74
Euro
31.49
Altın
1,977.76
ETH/USDT
2,036.00
BTC/USDT
37,554.00
BIST 100
7,946.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Yunus Hocaoğlu  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Erzurum

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aşkale ve Horasan'da kırsal mahalle okullarında ve taşımalı eğitime, Karayazı Narman ve Tortum'da taşımalı eğitime, Köprüköy'de kırsal mahalle okullarındaki taşımalı eğitime, Çat ve Tekman'daki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Emekli Büyükelçi, tarihçi yazar Bilal Şimşir vefat etti
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa karar vermek zorunda
Türkiye ve KKTC vatandaşları, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

Benzer haberler

Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara

Abant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı

Ziraat mühendisi devletten aldığı hibeyle köyünde kalıp sürü sahibi oldu

Ziraat mühendisi devletten aldığı hibeyle köyünde kalıp sürü sahibi oldu
Kar ve soğuk hava pek çok ilde etkili oluyor

Kar ve soğuk hava pek çok ilde etkili oluyor
Ankara-Zonguldak kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Ankara-Zonguldak kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet