Erzurum'da sağanak etkili oldu
Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum
Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.
Yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek veya şemsiyeyle korunmaya çalıştı.
Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.