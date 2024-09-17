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Erzurum'da sağanak etkili oldu

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Hilmi Tunahan Karakaya  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Erzurum'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek veya şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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