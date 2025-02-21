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Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da saat 15.27'de, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur, Vedat Abak  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara/Erzurum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntı sonrası ilçe halkı sokağa çıktı.

Karla kaplı ilçede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.

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