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Gündem

Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Kars ve Tunceli'de cadde, sokak ve parklar kar yağışıyla beyaza büründü.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Sidar Can Eren, Yunus Hocaoğlu   | 01.01.2022
Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da sabaha doğru etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta da sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise araç, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Beyaza bürünen Ovacık'ta kar zaman zaman etkisini arttırıyor.

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