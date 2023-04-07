Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar etkili oldu
Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece boyunca aralıklarla kar yağışı etkisini gösterdi.
Kars
Erzurum'da gece bir süre etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde güneşin açmasıyla karlar eridi.
Kars ise kar yağışıyla beyaza büründü.
Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, ilkbaharda adeta kış mevsimi yaşandı.
Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.
Ardahan'da gece boyunca etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Karayolları ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımın aksamaması için gece boyu karla mücadele çalışması yürüttü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.