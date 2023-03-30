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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Barış Yalçınkaya  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı Fotoğraf: Barış Yalçınkaya / AA

Erzincan

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

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