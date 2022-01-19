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Erzincan'da ulaşım kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kemal Özdemir   | 19.01.2022
Erzincan'da ulaşım kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Erzincan

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan bazı araçların trafiği engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri iş makineleriyle destek verdi.

Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Trafik polisleri, tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri, ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyardı.

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