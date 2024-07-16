Erzincan Tercan'da meydana gelen sel hasara yol açtı
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen sel, hasara neden oldu.
Erzincan
Sağanakla derenin taştığı köyde, sel suları ev, ahır ve tarım alanlarına zarar verdi.
İhbar üzerine köye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
İl Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerine ait iş makineleri de köyde çalışma yürüttü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.