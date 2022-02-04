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Eruh-Şırnak yolu kar nedeniyle kapandı

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Fecri Barlık   | 04.02.2022
Eruh-Şırnak yolu kar nedeniyle kapandı

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yer alan Birini Tepesi ile Şırnak Aslanbaşar köyü arasında yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.

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