Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,751.10
BTC/USDT
47,554.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Ahmet Esad Şani   | 01.01.2022
Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

İstanbul

TRT'nin organizasyonuyla düzenlenen gösteride "İyi ki Doğdun Eren" ve "İyi ki Varsın Eren" yazılı görseller kuleye yansıtıldı.

01.01.2022

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da yansıtılan görüntüler arasında yer aldı.

Eren Bülbül'ün doğum günündeki etkinliği yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti
İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor
Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede

Benzer haberler

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Trabzonlulara duygusal dakikalar yaşattı

Şehit Eren Bülbül'ün annesi oğlunun yaşamını anlatan filmi değerlendirdi: Ben orada Eren'i gerçekten gördüm

Müze ve ören yerlerini milyonlarca kişi ziyaret etti

Müze ve ören yerlerini milyonlarca kişi ziyaret etti
Yeni yıl coşkusu TRT'de yaşanacak

Yeni yıl coşkusu TRT'de yaşanacak
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' yeni yılda sinemalarda

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' yeni yılda sinemalarda