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Erbil ve Ortaç hakkındaki "ev hapsi" adli kontrol tedbiri kaldırıldı

İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında uygulanan "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

Zeynep Yeşildal  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Erbil ve Ortaç hakkındaki "ev hapsi" adli kontrol tedbiri kaldırıldı

İstanbul

Erbil ve Ortaç'ın avukatlarının müvekkillerinin "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için yetkili mahkemelere sunduğu itiraz dilekçesi değerlendirildi.

İki sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması kararlaştırıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ayrı ayrı hazırlanan iddianamede, her iki sanığın da "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.

Erbil'in 30 Aralık'ta İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Ortaç'ın ise 24 Aralık'ta İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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