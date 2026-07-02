Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvurular için son günün 10 Temmuz olduğunu belirtti.

Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvurular için son günün 10 Temmuz olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği için 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İŞKUR aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün, bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İŞKUR yanında."

Başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu belirten Işıkhan, detaylı bilgiye "iskur.gov.tr" ve "http://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebileceğini kaydetti.