Emniyetin "hassas burunları" suçla mücadelede görev başında

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen köpekler, teşkilatın farklı birimlerinde kullanılıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki merkezde, görev köpekleri ile idarecileri birlikte eğitiliyor. Köpekler, narkotik operasyonlarından toplumsal olaylara, cinayetlerin aydınlatılmasından kayıp kişilerin bulunmasına kadar geniş bir alanda görev yapıyor.

Merkezde, narkotik madde, patlayıcı, silah ve mühimmat ile banknot arama, iz takip, kadavra tespiti, delil niteliği taşıyan teknolojik cihazların tespiti ve arama-kurtarma dahil 12 farklı branşta eğitim veriliyor.

Görev köpekleri, yerleşkedeki üretim ünitelerinde yetiştiriliyor ve uzman eğitmenlerce branşlara hazırlanıyor. Merkezdeki veteriner kliniğinde köpeklerin bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor.

KEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacını karşılamanın yanı sıra farklı kurumlara eğitim desteği sağlıyor. Merkezde uluslararası düzeyde de eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

Görev köpekleriyle birlikte çalışacak personelin eğitimi de merkezin öncelikleri arasında yer alıyor. İnsan ile köpek arasındaki uyum, sahadaki başarının temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yenilenen tesislerde uluslararası düzeyde eğitimler veriliyor

AA ekibi, tesislerde köpeklere verilen eğitimleri görüntüledi.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürü Yaşar Hoşgün, tesiste 288 köpek barınağı bulunduğunu, 60 personelin konaklayabileceği bir yatakhanenin hazır olduğunu belirtti.

Hoşgün, ayrıca veterinerlik tesisleri, eğitim alanları, eğitim salonları, açık ve kapalı eğitim sahalarıyla uluslararası alanda da çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Yenilenen tesislerin, eğitimleri daha ileri boyuta taşıma imkanı verdiğini anlatan Hoşgün, halihazırda 70 köpek yavrusunun eğitimlerine devam edildiğini söyledi.

Yaşar Hoşgün, şu bilgileri verdi:

“Burada simüle evimiz veya koku tanıma odalarımız var. Farklı alanlarda görev köpeklerinin madde aramalarıyla ilgili, koku tanıma çalışmalarını yapabileceğimiz doğal ortamlara, dışarıda karşılaşılan ortamlara uygun benzer ortamların oluşturulması amaçlandı. Bunun yanında sadece görsellik anlamında, fiziki anlamda değil, aynı zamanda görev köpeklerinin ve idarecilerin görev sırasında karşılaşabileceği seslerin de simüle edilmesi amaçlanmıştır.”

"Köpeği çok fazla sevmek gerekiyor"

Polis memuru uzman eğitmen Eşref Ak, köpek üretim sürecinin ilk olarak damızlıkların seçimiyle başladığını belirterek, köpeklerin çiftleşmesinden doğumuna kadarki sürecin uzmanların takibinde yürütüldüğünü kaydetti.

Doğumdan eğitime kadar olan süreçte köpeklerin veteriner hekim kontrolünden geçirildiğini dile getiren Ak, bu süreçte sağlık koşulları elveren köpeklerin eğitimlerine başlandığını söyledi.

18 yıldır uzman eğitmenlik yapan Ak, "Köpekle çalışan personelin ilk olarak köpeği çok fazla seviyor olması gerekiyor. Çünkü tamamen özveri istiyor. Temizlikleri, bakımları... Nasıl ki bir çocukla ilgileniyorsunuz, köpekle de aynı şekilde ilgilenmeniz gerekiyor. Bunlar sürü halinde yaşayan canlılar ve bir alfa lider olmak zorunda. Buradaki liderlik, sert yapılarak değil, daha çok aradaki hiyerarşi korunarak yapılan bir eğitim." ifadelerini kullandı.

Ak, "Ailelerimizden, evlatlarımızdan fedakarlık yapıp burada köpeklerimizin başında bulunduğumuz zamanlar oldu. Doğum başladığı anda biz geliriz buraya, 24 saat kadar devam eder. Bu süreçte köpeğin sağlıklı bir doğum yapabilmesi, yavruların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesi ve her türlü müdahale için 24 saat başlarında bekliyoruz. Bu eğitim sürecinde bir çocuğa nasıl davranılıyorsa köpeklere de o şekilde davranılıyor." diye konuştu.

14 ülkeden 22 katılımcının katıldığı Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansından (Frontex) kurs alan uzman eğitmen Mustafa Baloğlu da yeni metotlarla eğitimlerin çeşitlendiğini belirterek, "Personel ve köpek idaresi, köpeğin ilişkileri pozitif anlamda çok güçleniyor. Köpeklerde sahte tepki veya arama metotları olarak boş bir arama olmuyor. Köpekler bu tekniklerle iyi bir şekilde sahaya yönlendiriliyor." dedi.

