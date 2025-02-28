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Gündem, Ramazan 2025

Eminönü'nde ramazan alışverişi yoğunluğu

İstanbul'da ramazan alışverişi için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşanıyor.

Alper Korkmaz  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Eminönü'nde ramazan alışverişi yoğunluğu Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Tarihi Yarımada'da yer alan Eminönü, birçok İstanbullunun ramazan alışverişi için tercih ettiği noktaların başında geliyor.

Lokum, hurma, peynir, zeytin, kahve ve tatlı gibi çeşitli ürünlerin satıldığı çarşılarda, bazı dükkanların önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Turistlerin de ilgi gösterdiği çarşılarda her bütçeye uygun ürün alıcısını buluyor.

Esnaf Muhittin Tan, 10 gündür müşteri yoğunluğu yaşadıklarını söyleyerek, "Geçen seneye göre bu sene fiyatlar uygun olunca kilo kilo alıyorlar. Bol bol hurma yiyecek insanlar. 8 çeşit hurmamız var. En ucuzu 150 lira, 300 liraya da var." dedi.

Evinin ramazan alışverişini yapan Yıldız Şahin ise eşi için hurma aldığını belirterek, "Ramazan bolluk, bereket demek. Sürekli buradan alışveriş yapıyorum." dedi.

​​​​​​​Peynirciden alışveriş yapan Emine Çelik de çok yoğunluk olduğunu söyledi.

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Eminönü'nde ramazan alışverişi yoğunluğu

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