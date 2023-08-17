Dolar
27.10
Euro
29.51
Altın
1,893.90
ETH/USDT
1,769.80
BTC/USDT
28,421.00
BIST 100
7,764.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı

İstanbul Eminönü'nde park halindeyken kayarak denize düşen boş İETT otobüsü çıkarıldı.

Büşra Çoban, Alper Korkmaz  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde İETT garajındaki otobüs duraklarında park halinde olan ve EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.

Denize düşen otobüs bir süre sonra suya gömüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinçler de çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.

İstanbul İtfaiyesine bağlı dalgıçlar, denize dalarak otobüsün yerini tespit etti. Dalgıçlar daha sonra vince takılı olan halatları da otobüse bağladı.

Vinç yardımıyla denizden çıkarılırken halatlardan birinin kopması üzerine otobüsün bir kısmı tekrar suya düştü.

Otobüs, kopan halatın yeniden bağlanmasının ardından yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda karaya çıkarıldı.

İBB şoför hakkında soruşturma başlattı

Otobüsün denizden çıkarma çalışmaları sırasında Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de önlem olarak botlarla açıkta bekledi.

Polis ekipleri, çalışma yapılan alanın çevresini güvenlik şeridi çekerek geçişlere kapattı.

Bu arada İBB'nin otobüs şoförü hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Otobüsün suya battığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

"Sürücümüzün toplu taşıma sertifikasına el koymuş bulunmaktayız"

Olay yerine gelen İETT Genel Müdürü İrfan Demet, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 07.12'de garaja gelen otobüsü şoförün park ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Park ettiği esnada ilk tespitlerimize göre el frenini maalesef sürücümüz çekmiyor. Park ettikten 20 dakika sonra eğimin ve el freninin çekilmemiş olmasının etkisiyle araç hareket ediyor ve denize düşüyor. Aracımızda herhangi bir yolcumuz ve sürücümüz yoktu. Kazadan dolayı etkilenen herhangi bir yolcumuz ve vatandaşımız olmadı. Şu anda kurtarma çalışmalarımız, uzman ekiplerimizce titizlikle devam ediyor. Tahkikatımız devam ediyor. Özel halk otobüsü sürücümüzün toplu taşıma sertifikasına el koymuş bulunmaktayız. Tahkikat sonucuna göre tekrar değerlendirilecek. Kusurlu bulunduğu halde toplu taşıma sertifikası iptal edilecektir. "

İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız da araç içinde İETT tarafından takılan kamera sisteminin bulunduğunu, denizden çıkarıldıktan sonra olayın nasıl meydana geldiğinin anlaşılacağını aktardı.

Düşen otobüsün şoförü Ramazan Şahin, otobüsü park ettikten 20 dakika sonra aracın yanına geldiğini söyleyerek, "Kumandaya bastım kapıyı açmak için bir anda araç kendi hareket etti, ondan sonra durduramadık. Herhangi bir arızası yoktu. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Araç denize giderken arkadaşlarla gördük." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de orman yangınına müdahale ediliyor
Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor
Bakan Özhaseki: Artık fay hatlarının geçtiği yerlerde asla bir tek yapı yapılmayacak
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı

Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı

Antalya'da tatilciler ağustos sıcağında "Kar Dünyası"nda serinliyor

Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Akçakoca’da denize girmek yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet