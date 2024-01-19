Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı
Emine Erdoğan, ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayacak yarıyıl tatil tatili nedeniyle karne heyecanı yaşayan öğrencilere ve öğretmenlere yönelik paylaşım yaptı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Büyük bir emek ve gayretle ilk dönemi başarıyla tamamlayan bütün yavrularımıza güzelliklerle dolu bir gelecek temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 19, 2024
Büyük bir emek ve gayretle ilk dönemi başarıyla tamamlayan bütün yavrularımıza güzelliklerle dolu bir gelecek temenni ediyorum. 📚✏️