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Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı

Emine Erdoğan, ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayacak yarıyıl tatil tatili nedeniyle karne heyecanı yaşayan öğrencilere ve öğretmenlere yönelik paylaşım yaptı.

Mustafa Hatipoğlu  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Büyük bir emek ve gayretle ilk dönemi başarıyla tamamlayan bütün yavrularımıza güzelliklerle dolu bir gelecek temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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