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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havaalanı'nda 4. gün etkinlikleriyle devam ediyor.
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Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Emine Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, TEKNOFEST görüntüleriyle derlenen bir videoya da paylaşımında yer verdi.

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