Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Emine Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.
Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı #TEKNOFEST gençleri inşa edecek.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 2, 2023
Yolunuz açık olsun! 🚀🇹🇷 pic.twitter.com/Pcmydy58yp
Erdoğan, TEKNOFEST görüntüleriyle derlenen bir videoya da paylaşımında yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.