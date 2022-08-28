Dolar
18.16
Euro
18.10
Altın
1,738.15
ETH/USDT
1,490.40
BTC/USDT
20,019.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır." ifadesini kullandı.

Sefa Mutlu   | 28.08.2022
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum. Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak." ifadesini kullandı.

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Emine Erdoğan, burada da "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy: Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaybolan engelliler 'Pusulam Polis' projesi ile daha kolay bulunacak
Diyarbakır annelerinden Aydın: Oğlum Zafer ne olursun dön. Seni bekliyorum
Türkiye, Kosova ve Sırbistan arasında varılan anlaşmadan memnun

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Emine Erdoğan, Tokat'ta "Bereket Hasadı Programı"na katıldı

"Huzur Sokağı"nın mücadeleci kalemi: Şule Yüksel Şenler

Emine Erdoğan çiftçi kadınlarla tarladan domates topladı, kışlık menemen yaptı

Emine Erdoğan çiftçi kadınlarla tarladan domates topladı, kışlık menemen yaptı
Emine Erdoğan'dan KADEM'e teşekkür mesajı

Emine Erdoğan'dan KADEM'e teşekkür mesajı
Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet