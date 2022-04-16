Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,037.80
BTC/USDT
40,342.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas basın toplantısı düzenledi. -VTR
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım

Emine Erdoğan, eserleriyle gönüllere dokunan sanatçıların, başarılarıyla kültür ve sanat mirasına kalıcı izler bıraktığını ifade etti.

Kaan Bozdoğan   | 16.04.2022
Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftarda buluşan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık. Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım

Emine Erdoğan'dan sanatçılarla iftarın ardından paylaşım

Kurtulmuş: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde ortaya koyduğu güçlü profil bizler için iftihar vesilesidir

Valilik ve kaymakamlıklar ülke genelinde yetimler için iftar verdi

Türk Kızılay, Suriye'deki iç savaşta 6,7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı

Türk Kızılay, Suriye'deki iç savaşta 6,7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Muhtardan ihtiyaç sahiplerine lokantada ücretsiz iftar

Muhtardan ihtiyaç sahiplerine lokantada ücretsiz iftar