Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gönül coğrafyamızın bereketi; birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaktan, birbirimizi anlamaktan gelir. Mübarek ramazan-ı şerifin huzur ikliminin tüm İslam alemini sarmasını, dünyada ise barış ve sükunetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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Gönül coğrafyamızın bereketi; birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaktan, birbirimizi anlamaktan gelir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 1, 2022
Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminin tüm İslam Âlemi’ni sarmasını, dünyada ise barış ve sükûnetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum.#Ramazan