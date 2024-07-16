Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
Emine Erdoğan, "Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabb'imden ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum."
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Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, #Aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 16, 2024
Kerbela şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Rabbim’den ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum.