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Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Emine Erdoğan, "Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabb'imden ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum."

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