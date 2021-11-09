Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile olma' çağrısı
Emine Erdoğan, "Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan koruyucu aile tanıtım filmine yer vererek, şunları kaydetti:
"Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli. Gönül Elçileri projemizle koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum."
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Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 9, 2021
Gönül Elçileri projemizle #KoruyucuAile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum. @tcailesosyal pic.twitter.com/KofDRYxTFd