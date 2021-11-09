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Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile olma' çağrısı

Emine Erdoğan, "Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.11.2021
Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile olma' çağrısı

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan koruyucu aile tanıtım filmine yer vererek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli. Gönül Elçileri projemizle koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum."

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