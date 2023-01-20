Dolar
18.80
Euro
20.33
Altın
1,925.30
ETH/USDT
1,556.30
BTC/USDT
21,063.00
BIST 100
5,455.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar konuşuyor
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti.

Mustafa Hatipoğlu   | 20.01.2023
Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk dönemi başarıyla tamamlayarak karnelerini alan tüm çocuklarımızı gayretleri için tebrik ediyorum. Tatilde dinlenirken, kitap okumayı da unutmamalarını ümit ediyor, eğitim hayatları boyunca başarılarının daimi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da öldüren teröristler yakalandı
Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik
Türkiye Mezunları Forumu'nda "Yeni Medya ve Güvenilir Bilgi" konuşuldu

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Milli Eğitim Bakanı Özer: 81 ilde tüm öğrencilerimize karneyle birlikte kitap verildi

Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini almanın heyecanını yaşadı

Ailesi ikna edilerek lise okumaya başlayan Iğdırlı Nurcan "Takdir" aldı

Ailesi ikna edilerek lise okumaya başlayan Iğdırlı Nurcan "Takdir" aldı
Eskişehir'de evlerinde eğitim gören Sude ile Yiğit Alp ilk karnelerini aldı

Eskişehir'de evlerinde eğitim gören Sude ile Yiğit Alp ilk karnelerini aldı
Bu okulda karne sevinci "ikiye" katlanıyor

Bu okulda karne sevinci "ikiye" katlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet