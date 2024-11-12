Dolar
34.37
Euro
36.52
Altın
2,599.69
ETH/USDT
3,284.30
BTC/USDT
89,250.00
BIST 100
9,226.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan "İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı"na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'nın ev sahipliğinde lider eşleriyle İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı'nda buluştuklarını belirtti.

Abdullah Sarica  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Emine Erdoğan'dan "İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı"na ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakü'deki programda, daha yaşanabilir dünya için en büyük güvence olan gençlerin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında geliştirdikleri projeye dair sunumlarını dinlediklerini kaydetti.

Programda, gücünü özellikle gençlerden alan Sıfır Atık Hareketi'nin ilham dolu yolculuğunu ve Türkiye'de atıksız yaşam felsefesini yaygınlaştırmak için yürütülen çalışmaları paylaştığını aktaran Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel Sıfır Atık Hareketi, dünyamızı bizden sonraki nesiller için koruma sorumluluğumuzu hatırlatan güçlü bir davet. Bu davete katılarak Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayıp sıfır atık ailesine dahil olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerin öncülüğünde, temiz ve sürdürülebilir yarınlara doğru hep birlikte ilerlemeyi temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den "elektronik seçim" açıklaması
Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet verdi
Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı
Emine Erdoğan'dan COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin paylaşım
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

Benzer haberler

UAD, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı açtığı ırk ayrımcılığı davasında yargı yetkisini onayladı

UAD, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı açtığı ırk ayrımcılığı davasında yargı yetkisini onayladı

Emine Erdoğan, COP29'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" pavilyonunu ziyaret etti

Kalkınma bankaları, yılda 120 milyar dolar iklim finansmanı sağlamayı hedefliyor

Emine Erdoğan'dan "İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı"na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı"na ilişkin paylaşım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD basınına tepki gösterdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD basınına tepki gösterdi
UNFCCC: İnsanlığın küresel ısınmada hayatta kalabilmesinin tek yolu işbirliği yapmak

UNFCCC: İnsanlığın küresel ısınmada hayatta kalabilmesinin tek yolu işbirliği yapmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet