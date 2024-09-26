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Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu.

Başak Akbulut Yazar  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu Ailelik, Deniz Yıldızı hikayesindeki deniz; refakatsiz, kimsesiz kalmış çocuklarımız ise birer deniz yıldızıdır... Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşıyalım. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil, her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanalım."

Emine Erdoğan, paylaşımına Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'ndan bir videoyu da ekledi.

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