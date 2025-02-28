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Emine Erdoğan'dan Gaziantep'teki programlarına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Gaziantep'teki Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği kütüphanenin açılışı, 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı, Şahinbey Millet Kütüphanesi ile diğer ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Abdullah Özkul  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Emine Erdoğan'dan Gaziantep'teki programlarına ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın okuma sevgisiyle buluştuğu her kütüphane, her kitap fuarı, onların hayallerine ışık tutan birer meşaledir. Bu kıymetli hizmetleri hayata geçiren, emeği ve desteğiyle katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan'ın, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı'nın açılışında yaptığı "Tarihi şahsiyetler, vizyonlarıyla, yaşattıkları değerler ve mücadeleleriyle insanlığa takip edilecek izler bırakırlar. Yüzünü dönecek bir yön arayan insanlara pusula olurlar. Şule Yüksel Şenler de bu milletin bağrından doğmuş, örnek direnişiyle, bizlere rol model olmuş, yılmaz bir hak savunucusudur. O, tüm hayatını bu milletin dertlerine adadı. İnanıyorum ki onun mirası, sizin gibi eli kitap tutan ve sorgulayan genlerin kalplerinde daha da güçlenerek büyüyecektir." konuşmasına yer verildi.

Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği Karakuyu Ortaokulu'ndaki kütüphane açılışından görüntülerin yer aldığı videoda, Emine Erdoğan'ın Şule Yüksel Şenler Hobi Bahçesi'ni ziyaret etmesi ve öğrencilerle bahçeye Şule Yüksel Şenler anısına çınar ağacı dikmesi görüntüleri paylaşıldı.

Videoda, Emine Erdoğan'ın okulda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiği, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Şenler'in ismini yaşatmak amacıyla okula yapılan kütüphanenin açılışını yaptığı görüntüler de yer aldı.

Emine Erdoğan'ın, Cahit Zarifoğlu Çocuk Kütüphanesi, Görme Engelliler Kütüphanesi ile İşitme Engelliler Kütüphanesini ziyaretlerine ve çocuklardan oluşan koronun şarkılarını dinlediği, "100 Yetim Ailemizi Ev Sahibi Yaptık" projesine ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdiği anlar da aktarıldı.

Videoda ayrıca Emine Erdoğan'ın, okuldan ayrılışı sırasında kendisini okul önünde bekleyen çocuklarla ve vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüler de yer aldı.

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