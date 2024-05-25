Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ezelden gelen bir gönül bağımız var Afrika ile. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız. Yıllar içerisinde sağlık, eğitim, kültür ve nice alanda işbirliklerimizle sağlamlaştırdığımız dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Hafızamdan ve yüreğimden silinmeyecek anılarıma ilham olan Afrika'nın günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Ezelden gelen bir gönül bağımız var Afrika ile. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 25, 2024
Yıllar içerisinde sağlık, eğitim, kültür ve nice alanda iş birliklerimizle sağlamlaştırdığımız dayanışmamızın daim olmasını diliyorum.
Hafızamdan ve yüreğimden… pic.twitter.com/MM2M35UhbK