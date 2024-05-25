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Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Mustafa Hatipoğlu, Çağla Koç  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ezelden gelen bir gönül bağımız var Afrika ile. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız. Yıllar içerisinde sağlık, eğitim, kültür ve nice alanda işbirliklerimizle sağlamlaştırdığımız dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Hafızamdan ve yüreğimden silinmeyecek anılarıma ilham olan Afrika'nın günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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