Dolar
26.56
Euro
28.71
Altın
1,915.30
ETH/USDT
1,640.50
BTC/USDT
25,995.00
BIST 100
7,924.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

Emine Erdoğan, "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı.

Mustafa Hatipoğlu  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor. Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, üzerinde "Fikir ve idealleri ile insanlara rehber olan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle anıyorum." yazısının yer aldığı Şenler'in fotoğrafına da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısı

Benzer haberler

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

Başörtüsü mücadelesinin simge ismi: Şule Yüksel Şenler

Emine Erdoğan, eylülde görev süreleri dolacak büyükelçiler ve eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Ankara'da Ekolojik Köy ziyareti ve lavanta hasadı yaptı

Emine Erdoğan, Ankara'da Ekolojik Köy ziyareti ve lavanta hasadı yaptı
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'nde yürütülen çalışmalar devam ediyor

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'nde yürütülen çalışmalar devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet