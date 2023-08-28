Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
Emine Erdoğan, "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor. Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.
Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler’in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 28, 2023
Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor.
Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan… pic.twitter.com/mSnoIEQzPn
Erdoğan, paylaşımında, üzerinde "Fikir ve idealleri ile insanlara rehber olan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle anıyorum." yazısının yer aldığı Şenler'in fotoğrafına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.