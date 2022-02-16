Emine Erdoğan: İzolasyon sürecimi tamamladım
Emine Erdoğan, koronavirüs (Kovid-19) hastalığına ilişkin bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını bildirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 16, 2022
Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin.
"Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, tüm hastalarımıza şifa versin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.