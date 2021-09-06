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Emine Erdoğan, ders başı yapan öğrencilere başarılar diledi

Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dilediği paylaşımında "Sevgili çocuklar uzun aradan sonra bugün okul koridorları sizlerin neşeli seslerinizle tekrar çınlıyor. Ders başı yapan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 06.09.2021
Emine Erdoğan, ders başı yapan öğrencilere başarılar diledi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Sevgili çocuklar; uzun bir aradan sonra bugün okul koridorları sizlerin neşeli seslerinizle tekrar çınlıyor. Ders başı yapan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum, sizler maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyarak büyüklere de örnek olacaksınız." ifadelerine yer verdi.

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