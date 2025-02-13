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Emine Erdoğan, Berat Kandili'ni kutladı

Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mikail Bıyıklı  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Emine Erdoğan, Berat Kandili'ni kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın" ifadelerini kullandı.

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