Emine Erdoğan, Berat Kandili'ni kutladı
Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın" ifadelerini kullandı.
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Aziz milletimizin ve İslâm âleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenab-ı Hak’tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 13, 2025
Ramazan-ı Şerîf’e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur’an-ı… pic.twitter.com/kxsHNBAdjb