Elazığ'da Zumuhte Şelalesi dondu
Elazığ'ın Palu ilçesinde soğuk hava nedeniyle Zumuhte Şelalesi dondu.
Elazığ
Palu ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi sonucu dondurucu soğuklar yaşanıyor.
Aşağı Mahalle mevkisinde bulunan Zumuhte Şelalesi de soğuk hava nedeniyle dondu. Şelalenin donması sonucu çok sayıda buz sarkıtı oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.