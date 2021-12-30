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Elazığ'da Zumuhte Şelalesi dondu

Elazığ'ın Palu ilçesinde soğuk hava nedeniyle Zumuhte Şelalesi dondu.

Enver Hancı   | 30.12.2021
Elazığ'da Zumuhte Şelalesi dondu Fotoğraf: Enver Hancı/AA

Elazığ

Palu ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi sonucu dondurucu soğuklar yaşanıyor.

Aşağı Mahalle mevkisinde bulunan Zumuhte Şelalesi de soğuk hava nedeniyle dondu. Şelalenin donması sonucu çok sayıda buz sarkıtı oluştu.

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