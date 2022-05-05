Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Elazığ'da gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Elazığ
Kent genelinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte bazı iş yerlerinde ve sebze halinde su baskınları meydana geldi.
Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taşarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince de dikkatli olunması konusunda uyarı yapılıyor.
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