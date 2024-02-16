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Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu

Elazığ'da dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İsmail Şen  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Kentte akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sağanağa dönüştü.

Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Dolu yağışı nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü.

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