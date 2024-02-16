Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu
Elazığ'da dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ
Kentte akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sağanağa dönüştü.
Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Dolu yağışı nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.