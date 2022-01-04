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Elazığ'da Cip Baraj Gölü kısmen buz tuttu

Suat Öztürk   | 04.01.2022
Elazığ'da Cip Baraj Gölü kısmen buz tuttu

Elazığ

Elazığ'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Cip Baraj Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Cip köyü mevkisindeki Cip Baraj Gölü'nün yüzeyi, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle kısmen buz tuttu.

Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı içinde yer alan ve buz tutan yüzeyi güneş ışınlarının yansımasıyla güzel görüntü oluşturdu.

Göl çevresinde gezintiye gelen vatandaşlar, kartpostallık bir görüntü sunan buzla kaplı göl manzarasının tadını çıkardı.

Ziyaretçilerden Vedat Yetik, ilkbahar ve yaz mevsiminde gezdiği barajın donmuş halini ilk defa gördüğünü söyledi.

Kentte dondurucu soğukların etkili olduğunu ifade eden Yetik, "Buzun üzerinde yürüme imkanı buldum. Hava soğuk. Güzel ve doğal bir manzara." diye konuştu.


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