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Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Suat Öztürk  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Elazığ Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Sivrice ilçemizde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbar yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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