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Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Elazığ Valiliği, merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 29.06.2021
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup olumsuz herhangi bir ihbar ve bildirim yapılmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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