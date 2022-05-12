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Elazığ'da 105 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için 11 farklı yerde inşa edilen 105 konut için kura çekimi yapıldı.

Suat Öztürk   | 12.05.2022
Elazığ'da 105 deprem konutu için kura çekildi Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazig

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerdeki 105 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekim töreni düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Ali Rıza Akay, çekilen kura ile hak sahibi vatandaşların evlerini belirlediklerini kaydetti.

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