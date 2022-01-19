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EGM'nin kış lastiği denetimlerinde 402 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde geçen hafta sonu yapılan araçlarda kış lastiği kullanımına ilişkin denetimler sonucunda 402 araç trafikten men edildi.

Barış Gündoğan   | 19.01.2022
EGM'nin kış lastiği denetimlerinde 402 araç trafikten men edildi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şehirler arası ve şehir içi yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik 12-14 Ocak arasında eş zamanlı denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimler sonucunda 1570 aracın mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı, 144 sürücünün ise SRC belgesiz olduğu tespit edildi.

Denetimlerde 311 sürücünün yetki izin belgesinin olmadığı, 6 bin 371 aracın muayenesiz olduğu, 947 aracın takograf kullanmadığı, 721 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

Ayrıca denetimler sırasında 222 sürücünün Psikoteknik Değerlendirme Raporu'ndan yoksun olduğu anlaşıldı.

49 bin 164 araca kış lastiği denetimi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15-16 Ocak tarihlerinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimlerde 49 bin 164 araç incelendi. Denetimlerde 402 araç trafikten men edildi, 116 aracın kış lastiği kullanmadığı belirlendi.

Denetimler sırasında 98 sürücünün SRC belgesinin olmadığı, 241 sürücünün Psikoteknik Değerlendirme Raporu bulunmadığı belirlendi.

Ekipler 5 bin 389 trafik kuralı ihlaline yönelik işlem gerçekleştirdi.


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