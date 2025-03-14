Ege'de şubat ayı yağışları normaline göre yüzde 74 azaldı
Sonbahar ve kış mevsimlerini kurak geçiren Ege Bölgesi'nde, şubat ayındaki yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 29, uzun yıllar şubat ayı yağış ortalamasına göre yüzde 73 azaldı.
İzmir
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan 2024-2025 Su Yılı 5 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre, Ege Bölgesi'nde 1 Ekim 2024-28 Şubat 2025'i kapsayan dönemde yağışlar normalin ve geçen senenin altında gerçekleşti.
Uzun yıllar 1 Ekim-28 Şubat yağış ortalaması metrekareye 373,4 kilogram olan Ege'ye bu senenin aynı döneminde 269,6 kilogram yağış düştü. Bir önceki dönemki yağış miktarı 336,8 kilogram olmuştu.
Buna göre yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 28, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı.
Şubat Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre uzun yıllar şubat ayı yağış ortalaması 76,3 kilogram olan bölge bu yıl aynı ayda 20,3 kilogram yağış aldı. Ege, Şubat 2024'te 28,7 kilogram yağış görmüştü.
Yağışlar, normaline göre yüzde 74, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 30 azaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi'nde yer alan kuraklık haritası analizlerine göre 12 aylık değerlendirmede, İzmir ve Manisa "orta kurak", Aydın, Denizli ve Uşak ise "şiddetli kurak" olarak tanımlandı.
Aydın, Denizli ve Uşak'ın bazı noktalarında ise "çok şiddetli" diye tanımlanan ileri düzey kuraklık tespit edildi.
İzmir'de barajların doluluk oranları düşmeyi sürdürüyor
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 13 Mart tarihli verilerine göre, kentteki 6 barajın doluluk oranı geçen senenin aynı ayına göre azaldı.
Doluluk Tahtalı'da yüzde 32'den yüzde 15'e, Balçova'da yüzde 73'ten yüzde 37'ye, Güzelhisar'da yüzde 89'dan yüzde 68'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 46'dan yüzde 18'e, Ürkmez'de yüzde 41'den yüzde 24'e, Gördes'te yüzde 12'den yüzde 5'e düştü.
"2025 yılının ilk yarısına kuraklığın damgasını vuracağını söyleyebiliriz"
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine, Avrupa Kuraklık Gözlemevi verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında ülkenin birçok noktasında kuraklığın etkili olduğunu söyledi.
2024-2025 su yılının ilk dört ayında toprakta su eksikliğinin devam ettiğini aktaran Tağıl, şunları kaydetti:
"Mart ayının ikinci yarısından itibaren ülke genelinde yağışlı hava bekleniyor ve bu yağışların nisan ortalarına kadar sürme ihtimali var. Ancak hava tahminleri, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini gösteriyor. Yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış bir araya geldiğinde, kuraklığın etkisi ilkbahar aylarında daha da şiddetlenecek. Orta vadede hava tahminlerinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle topraktaki su noksanlığının ilkbahar aylarında da süreceği öngörülüyor. Yağış getiren sistemlerin yaz aylarıyla birlikte kuzeye kayması nedeniyle 2025 yılının ilk yarısına kuraklığın damgasını vuracağını söyleyebiliriz. Toprakta su kaybının hızlanması ve buharlaşmanın artmasıyla birlikte tarımsal üretimde ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle çiftçilerin kuraklığa karşı şimdiden uyarılması büyük önem taşıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.