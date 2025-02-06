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Ege Denizi'ndeki fırtına yarın da etkisini sürdürecek

Ege Denizi'ndeki fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.

Melike Balkaya  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Ege Denizi'ndeki fırtına yarın da etkisini sürdürecek

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın, 7 Şubat Cuma günü sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın, Güney Ege'nin güneyinde aynı gün, kuzeyinde ise 8 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşımında aksamalar da yaşanabileceğine işaret edildi.

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