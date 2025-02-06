Ege Denizi'ndeki fırtına yarın da etkisini sürdürecek
Ege Denizi'ndeki fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.
İzmir
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın, 7 Şubat Cuma günü sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fırtınanın, Güney Ege'nin güneyinde aynı gün, kuzeyinde ise 8 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşımında aksamalar da yaşanabileceğine işaret edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.