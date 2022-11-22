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Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Kuzey ve Güney Ege'de yarın fırtına bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 22.11.2022
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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