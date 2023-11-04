Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ankara
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.