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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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