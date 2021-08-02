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Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.08.2021
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.

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