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Gündem

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 19.01.2023
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

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Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
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